Donaueschingen Hotelgäste lassen immer mehr mitgehen

Grundsätzlich sei das immer ein Thema, das auch in jedem Hotel vorkomme, erklärt Alexander Aisenbrey, Geschäftsführer des Hotels Öschberghof. "Am meisten kommen Dinge weg, die wir branden" Also jene, die mit Logo und Namen versehen sind. Das seien etwa Bleistifte, Bademäntel und Handtücher. "Wenn jetzt ein angebrochenes Duschgel mitgenommen wird, dann ist das keine schwerwiegende Sache, bei einem Kleiderbügel sieht das schon anders aus. Und ein Bademantel ist noch teurer." Durchschnittlich werden rund 1500 Handtücher mitgenommen. Sie haben pro Stück etwa einen Wert von acht Euro. "Das ist nicht lustig, das Geld ist weg", so Aisenbrey.

Die Gäste werden dabei nicht als Diebe bezeichnet. Es sei vielmehr so, dass meist nicht gemerkt werde, welcher Schaden dadurch entstehe. "Die Schwelle, etwas als Selbstverständlichkeit zu sehen ist gesunken." Aisenbrey erlebt das seit 30 Jahren: "Vasen, Schalen, sogar ein Fernseher wurde mal rausgetragen." Vor dem Umbau hatte man im Öschberghof etwa 30 000 Übernachtungen im Jahr. Dabei verschwanden etwa 2000 Handtücher. Ein Regenschirm koste etwa 4,50 Euro, im Jahr verschwinden etwa 1000 Stück. "Das ist schon eine Summe. Was wir schaffen müssen, ist eine Preisliste, dass zu sehen ist: ein Bademantel kostet soundso viel. Damit zeigt man die Wertigkeit auf."

BSR-Touristik beklagt Mitnahme von Essen

In den Hotels der russischen BSR-Touristik in Donaueschingen seien Handtücher weniger ein Problem. Eher, dass beim Frühstück immer mehr Essen mitgenommen werde: "Die Leute packen sich mehr ein", so ein Sprecher der Kette. Das Problem sei jedoch schwer zu bekämpfen: "Wir haben Plakate aufgehängt. Sie erklären, dass es nicht erlaubt ist, sich Essen vom Frühstück mitzunehmen." Der dadurch verursachte Schaden halte sich allerdings in Grenzen.

"Alles Mögliche", sagt Francois Förster, Direktor des Hotels Linde in der Karlstraße. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es sich um Ausnahmen handelt." Es gebe etwa eine Periode, in der nichts passieren würde, dann komme es wieder häufiger vor. Los gehe es sicher wieder, wenn die Weihnachtsdekoration angebracht werde. "Uns wurde auch schon ein Duschschlauch geklaut, oder Teile einer Steckdose", sagt Förster.

Bademäntel gebe es in der Linde mittlerweile nur noch auf Anfrage: "Wenn der Gast ihn nicht zurückgibt, dann schreiben wird das einfach auf die Rechnung." Was auch oft verschwinde, seien Strom-Adapter für Gäste aus Ländern mit anderen Anschlüssen. "Das hat sich allerdings wesentlich gebessert, seit wir darauf ein Pfand haben. Ähnlich ist es mit den Wasserkochern", erklärt der Hotelchef. Das Pfand funktioniere gut, könne aber natürlich nicht auf alles angewandt werden: "Mit Stühlen und Kopfkissen ist das schwierig."

Stühle seien auch schon verschwunden: "Der wurde vermutlich irgendwann abends ins Auto gepackt. Der Gast reiste am Morgen ab und dem Zimmermädchen ist das nicht sofort aufgefallen." Dass viele Dinge zu einer Selbstverständlichkeit werden, sieht Förster.