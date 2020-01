Donaueschingen Hotel Concorde schließt Ende Januar

Markt hat sich verändert

Aber wie ist es überhaupt zu der Entscheidung gekommen, das Hotel zu verkaufen? Die Marktverhältnisse im Raum Donaueschingen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert, erklärt Müller. Veränderungen hat das Hotel schon früher erlebt.

2014 änderte das Haus zwischen Flugplatz und B 27 im sein Betreiberkonzept. Ende Mai 2014 verließ das Concorde seine Mitgliedschaft in der international mit etlichen Adressen vertretenen Hotel-Kooperation "Parkside" und wurde wieder als unabhängiges Unternehmen geführt. Das beinhaltete damals die Wiedereröffnung des geschlossenen Restaurants mit siebzig Sitzplätzen, Veranstaltungsräumen und Terrasse. Der bisherige Geschäftsführer Hichem Ben Amor verließ Donaueschingen und die aktuelle Hoteldirektorin Alexandra Sell übernahm die Regie in dem Haus.

"Für eine konzeptionelle Neuausrichtung sind erhebliche Investitionen erforderlich, die von unserer Betriebsgesellschaft, auch angesichts meiner näher rückenden Altersgrenze, nicht mehr übernommen werden können", sagt der 62-jährige Geschäftsführer. "Das Hotel muss strategisch neu ausgerichtet werden. Da muss jemand richtig rangehen", erklärt er. Ins Spiel komme da dann durchaus ein Millionenbetrag. "Wir werden das nicht mehr machen. Wer investiert, betreibt ja auch nachhaltig das Konzept wieder weiter." Laut Müllers Einschätzung wäre das etwa ein Wandel hin zur einer Ausrichtung im Economy-Bereich, also für Gäste günstiger. "Wir waren immer im höherwertigen Segment angesiedelt", so Müller.

Betrieb wird noch bis 31. Januar fortgeführt

Man habe sich dazu entschlossen, den Betrieb des Hauses noch bis zum 31. Januar weiterzuführen. "Dann werden noch die restlichen Aufträge abgewickelt", sagt Müller. "Wir haben es soweit betrieben, wie wir das wollten. Jetzt können wir in Ruhe schauen, wie es weitergeht." Es gebe Interessenten, mit denen man sich in Verhandlungen befinde. Die gestalten sich jedoch schwierig. Bereits seit einem Jahr. "Die Verhandlungen haben sich als zäh erwiesen. Wir haben so lange verhandelt und uns davor eine Frist gesetzt. Jetzt sind wir bis zum Jahresende gekommen", so Müller. Er geht davon aus, dass es in irgendeiner Art im April oder Mai weitergehen könnte. Wie genau, das steht in den Sternen. Wie viele es dann werden, wer weiß.

Das 135-Betten-Hotel mit angeschlossener Gastronomie und Tagungsbereich wurde als Drei-Sterne-Haus mit erhöhten Ansprüchen in der Gastronomie geführt. Seit 1994 gehörte es zur Hotel Concorde GmbH und Co. KG mit Karl Heinz Müller als Geschäftsführer. Seit 2014 leitet Alexandra Sell als Direktorin das Haus. Zum Hotel gehört seit 2014 auch das Restaurant "Göthling's" mit Küchenchef Maik Göthling.