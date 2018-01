Donaueschingen-Wolterdingen. Nichts geht mehr: Seit gestern Abend ist eine Fahrt von Wolterdingen ins Bregtal nicht mehr möglich. Die Durchgangsstraße musste gesperrt werden. Der andauernde Regen ließ den Pegelstand in Hammereisenbach auf 45 Kubikmeter ansteigen. Und so wurde reagiert und das Hochwasserrückhaltebecken komplett aktiviert. Dies war in der Vergangenheit erst einmal der Fall. Gegen 21 Uhr wurde am sogenannten Dammbalkenverschlussbauwerk an der Bregtalstraße die Öffnung verschlossen. Dies ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Anstau, der viele Anwohner bis weit die Donau hinunter vor Hochwasser schützen soll. Der Einbau der Schutzvorrichtung ist auf 2,40 Meter ausgelegt.