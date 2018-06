Donaueschingen Hochkarätige Klassik wird im Spiegelsaal geboten

Die Reihe illustrer Konzerte im festlichen Rahmen des fürstlichen Schlosses setzt der Lions-Club in diesem Jahr mit einem hochkarätigen Kammerkonzert am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, fort. Das Jade Quartett, erweitert um den Hornisten Mathias Berg und den Klarinettisten Teddy Ezra, wird in wechselnder Besetzung Werke von Mozart, John Ireland und des chinesischen Komponisten Jing Peng zur Aufführung bringen. Alle Künstler haben dabei schon bei früheren Anlässen in Donaueschingen gastiert und sind in bester Erinnerung. Besonders interessant wird das Wiedersehen mit dem Hornisten Mathias Berg. Von Geburt an in Folge einer Behinderung gehandicapt, hat sich Berg zunächst als Sportler einen Namen gemacht und 27 Medaillen bei Paraolympischen Spielen in verschiedenen Disziplinen gesammelt. Er ist heute IOC-Mitglied, hat ein Jurastudium abgeschlossen und inzwischen eine international anerkannte Karriere als Solohornist beschritten. Zahlreichen Donaueschingern dürfte er von seinem Auftritt im Rahmen der Kanzelreden eindrucksvoll in Erinnerung geblieben sein.

Das Konzert wird als Benefizkonzert für die Imsed-Stiftung zugunsten Multiple-Sklerose-Erkrankter durchgeführt. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei Schmoll Herrenmoden.