Donaueschingen Hintergründe: Was geht eigentlich in Israel vor sich?

Katholischen Gemeinde lädt in den Mariensaal

Eine aktuelle kritische Einschätzung vermittelt nun der aus Israel stammende Nahostexperte Igal Avidan. Am Freitag spricht er auf Einladung von Pfarrer Erich Loks und der katholischen Kirchengemeinde Donaueschingen um 19.30 Uhr im Mariensaal zum Thema "Israel zum 70. Jubiläumsfest – Zwischen Demokratie und Theokratie". Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Seit sieben Jahrzehnten übt sich Israel in einem ideologischen Spagat, wenn es versucht, sowohl ein jüdischer als auch ein demokratischer Staat zu sein. Igal Avidan fragt ganz offen: "Ist dies überhaupt möglich?" Der 1962 in Tel Aviv geborene Journalist, der seit 1990 in Berlin unter anderem als Nahostexperte für israelische und deutsche Medien arbeitet, ist sich des Spannungsverhältnisses zwischen "Volksherrschaft" und "Gottesherrschaft" wohl bewusst. Eine seiner politischen Analysen ist brisant und liefert Zündstoff für heftige Diskussionen, indem er feststellt: Angesichts der jüngsten demografischen Zahlen vom März dieses Jahres steht Israel zum ersten Mal vor einem existenziellen Dilemma. Um eine Demokratie zu bleiben, muss es den Palästinensern in seinem Herrschaftsbereich einschließlich dem Westjordanland und dem Gazastreifen das Wahlrecht einräumen. Damit würden jedoch die Juden zwischen Jordan und Mittelmeer zur Minderheit im eigenen Land. Und was dann?