Donaueschingen. Rechtzeitig zum Start der Weihnachtsbäckerei kam das Paket mit wertvollem Inhalt aus Madagaskar am Fürstenberg-Gymnasium (FG) an: mehrere Bündel Vanilleschoten, abgeschickt von der Spendenpartnerschule des FG. Abgepackt in Aromaröhrchen werden die Vanilleschoten in heimischen Geschäften verkauft, zum Beispiel im Weltladen oder im s' Lädele. Der Gewinn fließt in den Spendentopf für die Dorfschule in Andrapengy.