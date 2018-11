Donaueschingen. Von einer gleich dreifach bemerkenswerten Erfahrung mit der Kantine des Landratsamtes in Donaueschingen berichtet Stefanie Weber aus Brigachtal. Sie schreibt, was ihr passiert ist, weil sie von der Kantine des Landratsamtes in Donaueschingen im Telefonbuch keine Telefonnummer fand: "Ich rief einfach die erstbeste Nummer dort an, in diesem Fall das Vermessungsamt, in der Hoffnung, verbunden werden zu können. Das ging leider nicht, da ich erfuhr, dass die Kantine extern verpachtet ist. Dennoch nahm sich der freundliche Herr Zeit, mir behilflich zu sein. Doch damit nicht genug: Wenige Minuten später klingelte mein Telefon. Er war fündig geworden und nannte mir die Nummer."