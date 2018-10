Donaueschingen Hier geht die Post ab – von wegen

Donaueschingen. (guy). Seit Montag, 1. Oktober, hat die Filiale in der Schulstraße geschlossen, neue Anlaufstelle für Post- und Postbank-Kunden ist mittlerweile die Villinger Straße 12. Dort wird ein reduzierter Service angeboten: Ein- und Auszahlungen sind möglich, ebenso Überweisungen. Was nicht mehr geht: Hausfinanzierungen, Bausparverträge, Bankservice. Wer noch nicht von dem Umstand erfahren hat, dass die Filiale in der Schulstraße dauerhaft geschlossen hat, wird über einen Aushang informiert. Dort zu finden sind auch die vermeintlichen Angaben über die Öffnungszeit der neuen Service-Möglichkeit in der Villinger Straße.

Zeitangaben decken sich nicht

Dabei gibt es nur ein Problem: Die Zeitangaben decken sich nicht. Informiert der Aushang in der Schulstraße über eine Öffnung um 14 Uhr, steht an der neuen Filiale, dass diese nachmittags erst wieder um 14.30 Uhr öffnet. Die halbe Stunde wurde offensichtlich handschriftlich ergänzt. Die Folge: Etliche Kunden stehen vor verschlossenen Türen. Das ruft Erinnerungen an den früheren Zustand hervor. Die Zeiten passen, geöffnet ist nicht.