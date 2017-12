Donaueschingen Hier forscht die Elite von morgen

Die Schüler- und Studenten-Tutoren erhalten für ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung. Tutoren älteren Semesters bringen sich meist ehrenamtlich ein. Aus den Reihen der Tutoren und Helfer kommen sogar eigene Ideen wie etwa die Museumsnacht. Die weißen Forscherkittel, die die jungen Besucher im Kijumu erhalten, sind sehr begehrt: "Sobald Kinder die anhaben, tauchen sie in eine neue Welt ein", sagt Konrad Hall. Neben den vier täglichen Workshops können auch Workshops für ganz bestimmte Themen gebucht werden. Davon machen Schulen und Kindergärten gerne Gebrauch. Aber auch Private mieten sich ein, zum Beispiel, wenn eine Kindergeburtstag ansteht.

Festakt am Sonntag

Mit einem kleinen Festakt wird am Sonntag, 17. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr, der fünfte Geburtstag des Kijumu gefeiert. Grußworte sprechen Oberbürgermeister Erik Pauly und IMS-Gear-Vorstand Dieter Lebzelter.

Und ein neuer Workshop feiert an diesem Tag auch Premiere: "Was den Hefeteig bewegt – Wir gehen dem CO 2 auf die Spur". Zur Feier des Tages wird der Workshop an diesem Tag stündlich und kostenfrei ab 12 Uhr angeboten.

"Mit allen Sinnen Neues, Spannendes, Aufregendes und Wunderbares erleben" lautet das Motto. Zielgruppe des Museums sind Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren. Als didaktischer Ansatz dient das "hands on – minds on"-Prinzip: Die Besucher sollen mit allen Sinnen Neues, Spannendes, Aufregendes, Wunderbares und Unvorstellbares erleben, erfahren und erkennen", so das Kijumu in einer Imagebroschüre. Ganz zentral ist auch der "Cradle to Cradle"-Ansatz: Technische Kreisläufe für Produkte werden analog dem Vorbild Natur dargestellt – es entsteht kein Abfall im herkömmlichen Sinn, sondern nur Nährstoffe für den nächsten Produktzyklus. Workshops gibt es zu unterschiedlichsten Themen, etwa über Stromerzeugung, den menschlichen Körper oder Schokolade. Die Workshops, die täglich im Angebot sind, wechseln viermal im Jahr.

Öffnungszeiten und Preise

Das Museum ist dienstags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 17.30 Uhr. Workshop-Termine (zum Beispiel für Schulklassen oder Geburtstagsfeiern) sind frei wählbar nach Absprache, auch außerhalb der Öffnungszeiten. Eintritt: Kinder und Jugendliche 3,50 Euro, Erwachsene 5 Euro, Familien 12 Euro, Gruppen ab zehn Personen pro Person 3 Euro.

Vorstand des Fördervereins

Vorsitzender Konrad Hall, Vize Vorsitzende Gerhard Eberl und Markus Knöpfle, Schriftführerin Beate Reichert-Klaus, Schatzmeister Armin Bürk. Außerdem im engeren Team: Linda Letulé, Personalwesen/Pressearbeit und Rita Toussaint, Terminkoordination Workshops/Führungen. Der Beirat zählt 16 Mitglieder, darunter Schulrektoren, Wissenschaftler, Geschäftsleute und Gemeinderäte.

Weitere Informationen: Mach mit! – Museum für Kinder und Jugendliche in Donaueschingen, Haldenstraße 5 in 78166 Donaueschingen, Telefon: 0771/92 94 74 26, E-Mail: info@kijumu-donaueschingen.de