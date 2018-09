Donaueschingen Hetz-Parolen kleben an Laternenmasten

Unterhalb der Einladung auf den Radweg im Donauquellgebiet fanden sich Aufkleber mit Sprüchen wie "Islamists not Welcome" (Islamisten sind nicht willkommen) oder "Welcome – Sharia free" (Willkommen, frei von Sharia), "Wir müssen draußen bleiben" oder "Good night left side" (Gute Nacht linke Seite) mit einem Judenstern in der Mitte. Entlang der Hegistraße haben über so viel Fremdenhass verärgerte Bürger die Aufkleber an den Straßenlaternen umgehend abgerissen. An der Ecke Obere Steig/Panoramaweg war die Aufkleberreihe noch am Sonntagabend zu sehen.

OV Hall bittet um Hinweise

Ortsvorsteher Horst Hall wurde am Sonntagabend mit diesem Vorfall überrascht. Er zeigt sich verärgert über die fremdenfeindlichen Vorkommnisse und bittet Einwohner, die mehr darüber wissen, sich bei der Ortsverwaltung zu melden.