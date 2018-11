Donaueschingen Herbe Schönheit mit alten Wurzeln

Denn anstatt Tannen und Fichten fand er hier uralte Eichen und Buchen. Nicht nur ein Refugium für eine Vielzahl von Tieren, sondern auch ein Naherholungsgebiet, das die Baaremer gerne nutzen. Nicht umsonst kommt dem Unterhölzer im Naturschutzgroßprojekt Baar eine besondere Rolle zu, denn das besondere Fleckchen wird nicht nur wegen seiner Schönheit, sondern auch wegen seinem einzigartigen ökologischen Wert besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Doch wie konnte so ein besonderer Wald eigentlich entstehen? "Das ist ein großes Rätselraten", sagt Hockenjos, der für seine Recherchen viel in den Archiven des Baarvereins gestöbert hat. So gibt es die Annahme, dass die Bäume im 17. Jahrhundert gepflanzt wurden. Doch Hockenjos ist sich ziemlich sicher, dass im Unterhölzer Wald auch Reste des Naturwaldes zu finden sind. Denn es gibt Bäume, die bis zu 500, 600 Jahre alt sind. Eichenmischwälder gab es in der Region, gar in ganz Mitteleuropa schon wesentlich früher.

Denn sie dominierten vor 6000 Jahren das Landschaftsbild. Und Käfer-, Pilz- und Vogelarten im Unterhölzer Wald würden dies bestätigen, denn viele von ihnen gehören zu den sogenannten Urwaldreliktarten. Das sind Arten, die seit Urwaldzeiten nur in urwaldartigem Milieu überlebt haben könnten.

Dass der Unterhölzer vor allem auf 170 Hektar so einem alten Wald entwickeln konnte, ist auch dem Fürstenhaus zu verdanken. Denn dadurch, dass die Fürstenberger den Wald zu ihrem bevorzugten Jagdgebiet, das bis 1918 sogar umzäunt war, erklärten, schützt den Unterhölzer gleichzeitig vor Abholzung und der Siedlungspolitik. Bereits 1939 wurde der Wald zum Naturschutzgebiet. Doch der Unterhölzer war nicht nur Jagdgebiet, sondern wurde auch als "Hutewald" genutzt. Bauern aus der Umgebung trieben ihr Vieh in den Wald. Bis zu 600 Tiere sollen es gewesen sein. Und durch die Viehweide wurde der Wald lichter und erhielt seinen parkähnlichen Charakter. Ganz unterschiedlich war und ist auch heute noch der Blick der Geisinger und der Donaueschinger: "Während die Donaueschinger den Unterhölzer mehr aus Fürstlich-Fürstenberger-Sicht betrachten, haben die Geisinger eher die bäuerliche Perspektive", erklärt Hockenjos.

Doch auch eine Liebeserklärung kann kritische Punkte haben. Wie kann der Naturwald verjüngt werden, sodass er auch für zukünftige Generationen das bleibt, was er ist? Eine Frage, die schon viele Generationen beschäftigt hat. Als 1939 der Unterhölzer Wald unter Naturschutz gestellt wurde, gab es in der Vereinbarung einen Passus, der auch vorsah, den Wirtschaftswald mit seinen Fichten in einen "naturnahen Mischwald" umzuwandeln. Als 1969 die Schutzverordnung erneuert wurde, verschwand dieser Passus. Der Grund? "Resignation." Denn der hohe Wildbestand sorgt nicht nur für Begeisterung bei Ökologen und Naturliebhabern., sondern auch dafür, dass die kleinen Bäume keine Chance haben. Doch in erster Linie möchte Hockenjos eines: "Ich will vor allem Freude am Natur- und Walderlebnis wecken und Verständnis für dicke, alte Bäume."

Das Werk von Wolf Hockenjos mit dem Titel "Unterhölzer Wald: Liebeserklärung an einen alten Wald" gibt es in Morys Hofbuchhandlung, die auch gleichzeitig Verlegerin des Werkes ist. Hockenjos selbst hatte nicht mit einer so starken Nachfrage gerechnet: Die beiden Lesungen, die er in Geisingen und Donaueschingen machte, waren bestens besucht. Und von den 400 Exemplaren der ersten Auflage sind nach nur kurzer Zeit schon so viele vergriffen, dass bereits über eine zweite Auflage nachgedacht wird. Die beiden Landkreise Tuttlingen und Schwarzwald-Baar, auf deren Gemarkung der Unterhölzer Wald liegt, haben sich bereits etliche Exemplare gesichert.