Donaueschingen Heißes Fett in Fritteuse gerät in Brand

Donaueschingen - Bei einer tragischen Kettenreaktion wurde am Dienstagmorgen im Anton-Mall-Stadion ein 73 Jahre alter Rentner schwer verletzt. Er wurde mit Hautverbrennungen mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Tübingen geflogen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr am Rande einer Schülersportveranstaltung. Schüler der Eichendorffschule absolvierten ihre Bundesjugendspiele.