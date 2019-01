Donaueschingen Heimatstube macht Historie erlebbar

Ist es altes Gerümpel, erinnerungsträchtiges Ausstellungsstück oder gar historischer Schatz? Die Antwort liegt oft im Auge des Betrachters. Nach fast zweijährigem Dornröschenschlaf öffnet die Grüninger Heimatstube am Sonntag, 20. Januar, wieder ihre Pforten.

Donaueschingen-Grüningen. Besucher sind von 14 bis 17 Uhr im Obergeschoss des Rathauseswillkommen. Kaffee und Kuchen wie auch ein kurzer Filmvortrag sollen den ersten Öffnungstag nach der langen Pause wieder zur runden Sache werden lassen.

Aus der Idee von Ortsvorsteher Hans-Günter Buller, Altertümer aller Art für die Nachwelt zu erhalten und in geeigneten Räumen der Öffentlichkeit zu präsentieren, wurde im Jahr 2005 die Grüninger Heimatstube geboren. Ein Arbeitskreis aus den Ur-Grüningern Moritz Limberger, Otmar Walzer und Elfriede Limberger wie auch der begeisterten Sammlerin alter Bilder und Möbel, Kamilla Dorer, formierte sich. Mit viel Herzblut haben die Limbergers und Otmar Walzer seither gesammelt, organisiert, archiviert und immer wieder mit Stolz durch die Räume "ihrer" Heimatstube geführt. Es war und ist die ehemalige Lehrerwohnung, die zusammen mit dem 2007 ausgebauten Speicher zum Ausstellungsort von Grüninger Heimatgeschichte wurde und in passend alten Räumen an das "anno dazumal" erinnert.