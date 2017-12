Donaueschingen Heikos neue Krippenwerkstatt öffnet

Die Krippenfiguren kauft er in einer Werkstatt in St. Ulrich im Grödner Tal ein. Dann ist Phantasie und viel handwerkliches Geschick gefordert, um aus den unscheinbaren Holzresten schöne große und kleine Krippen entstehen zu lassen. Wenn Heiko Hall eine seiner Krippen erklärt, kommt seine Liebe zum Detail so richtig zum Tragen. Wie er den Brunnen am Rande aufgestellt oder die Dachluke eingebaut hat, die sich auch öffnen lässt, erzählt Heiko Hall dann.

Das ganze Jahr über baut Hall Krippen und die Nachfrage nach diesen Unikaten ist stark gewachsen. Inzwischen tritt er auf Weihnachtsmärkten, dem Engener Ostermarkt und auf der Südwestmesse auf. Die Weihnachtskrippe hat in vielen Familien Tradition. Das fange vielleicht mit einer kleinen Krippe an, die dann allmählich ausgebaut werde. Dabei wird der Krippenbauer auch mal um Rat gefragt und steht mit Tat zur Seite. Manchmal seien Reparaturen notwendig. Manchmal müssten Krippen auch getunt werden, einfach um wieder in die Zeit zu passen.

Infos über Heiko Halls Krippen gibt es unter: www.h-hall-krippen.de

Heiko Halls Krippen kann man am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 16 Uhr in Augenschein nehmen. Dazu gibt es Glühwein und viel interessante Informationen vom Krippenbauer.