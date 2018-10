Donaueschingen Haushalt kein Wunschkonzert

Donaueschingen. Die reichen vom m Neubau der Realschule über die Sanierung des Parkschwimmbades und der südlichen Innenstadt bis hin zum Erhalt der Straßen und Brücken und die Erschließung neuer Wohngebiete in den Ortsteilen.

Wünsche haben die Bürger viele, doch was lässt sich davon realisieren? Eine Frage, die in den kommenden Wochen beantwortet werden soll. Denn alles wird sich nicht realisieren lassen. Zum einen kann die Stadt aus eigener Kraft diese Investitionssummen gar nicht erwirtschaften. Es droht in den kommenden vier Jahren also nicht nur, dass alle finanziellen Rücklagen aufgebraucht werden, sondern es müssten sogar Kredite in Höhe von 20 Millionen Euro aufgenommen werden.

Allein für kommendes Jahr stehen Investitionen von 16 Millionen Euro auf der Liste. 2020 sind es gar 20,7 Millionen Euro.Zum anderen lässt sich ein solches Volumen auch aus personellen Gründen nicht umsetzen. Denn außerhalb des Haushaltes sind weitere Investitionen geplant: Abwasser für 4,2 Millionen, Wasser für 1,7 Millionen, Breitband für zwei Millionen und für das neue Stadtviertel "Am Buchberg" drei Millionen Euro.