Donaueschingen Handy-Verbot an Schulen nicht einheitlich

Fürstenberg Gymnasium: In der Hausordnung bricht die Schule mit den bisher Aufgezählten, da sie ausdrücklich dazu auffordert, das Handy auf dem ganzen Schulgelände ausgeschaltet zu lassen. Doch auch hier ist mit einer deutlichen Zusprache des Lehrers ein Recherchieren im Unterricht möglich. Auch kann es in Mittagspausen sowie bei erneuter Erlaubnis des Lehrers dazu verwendet werden, die Eltern zu kontaktieren, sollte sich etwa der Stundenplan ändern oder sonstiges. Doch auch hier gibt es klare Regeln. Die Geräte dürfen auch in der Mittagspause nur in einem bestimmten Bereich verwendet werden, und es ist verboten, diese für das Schreiben von Kurznachrichten zu verwenden. "Das Handy ist ein Teil der heutigen Zeit, alles andere wäre weltfremd", sagt Rektor Mario Mosbacher. An der Schule sieht die Regel bei Verstoß gegen die Handyregelung in der Hausordnung eine Abnahme des Handys und eine thematisierte Extra-Arbeit vor. Die Abnahme geht jedoch nur bis Unterrichtsschluss, wie Mosbacher erklärt: "Nach Artikel 14 im Grundgesetz hat jeder das Recht auf Eigentum, und dieser Paragraph überwiegt nach Vollendung des Schultages."

Realschule Donaueschingen: Auch hier gibt es neben der Abnahme des Handys eine Zusatzaufgabe, wie Rektor Gerhard Lauffer erklärt. In diesem Fall gilt es, einen Text abzuschreiben, der sich mit Gegenargumenten zu den Mobiltelefonen befasst. Auch gibt es die Aufgabe, sich zu überlegen, warum die Handy-Regelung sinnvoll ist, welche der im Text genannten Nebenwirkungen man selbst aufweist und wie man künftig vor hat, damit umzugehen. Zum Schluss muss der Aufsatz noch von einem Elternteil unterschrieben werden. "Das Handy stellt eine Suchtgefahr dar, deswegen sollten wir den Schülern einen geregelten Umgang mit dem Gerät beibringen", so Lauffer. Das hat sich der Rektor zu Herzen genommen und drei Computerräume sowie ein eigenes Café zu diesem Zweck einrichten lassen. Auch hofft er, durch die Pädagogikmaßnahme der Zusatzaufgabe, Schüler davon abzubringen, in den Pausen nur auf ihr Handy zu starren, anstatt, wie im abzuschreibenden Text erwähnt, die Zeit zu nutzen, um sich zu unterhalten und die Kameradschaft zu ihren Mitschülern zu pflegen.