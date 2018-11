Donaueschingen Handballsport lebt kurzfristig auf

Handball hat in Donaueschingen, und noch mehr in Blumberg, eine gute Tradition. Die allerdings ist zuletzt etwas eingeschlafen. Zwar wird ständig versucht, Jugendliche für den Sport zu gewinnen, doch durch berufliche oder schulische Verpflichtungen kommen nur wenige Akteure im Männerbereich an.

Dabei spielte Blumberg einst in der Oberliga und hatte zwischenzeitlich fünf Männermannschaften. In Donaueschingen gab es mit dem Sportverein (SV) und dem Handballclub (HC) sogar zwei Vereine. Die glanzvollen Zeiten sind längst vorbei.

Immerhin bestehen HSV und TSC weiterhin und in der Kooperation mit dem VfH wurde vereinbart, in Donaueschingen und Blumberg Punktspiele auszutragen. Jetzt ist es soweit, erstmals seit fast einem Jahr. Die mit vielen Donaueschingern gespickte Mannschaft will, zumindest für einen Abend, wieder das Handball-Feuer entfachen.