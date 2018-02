Donaueschingen Hallen-Premiere stößt auf viel Begeisterung

Donaueschingen-Wolterdingen. Den ganzen Schmutzigen Dunnschtig über herrschte ein Kommen und Gehen. Und nach dem Kinderumzug entpuppte sich die Festhalle als gerne genutzte Anlaufstelle, um sich nach dem Marsch an der frischen Luft zu stärken. Am frühen Abend wurden noch die Gewinner der Bregtal-Glonki-Tombola ermittelt.

Besucher haben Spaß bis tief in die Nacht

Für Auflockerung sorgte auch eine Tanzeinlage der Glonki-und Müllerfrauen. Bis tief in die Nacht hatten die Narren Spaß. Für die Jüngeren bebte in der Bar der Boden, und in der Halle sorgte DJ Rainer Schaller für Stimmung