Donaueschingen Hagelflieger im Einsatz gegen Unwetter

Schwarzwald-Baar-Kreis (rod). Schneepflüge mussten die Hagelkörner von den Straßen räumen, etwa 100 Menschen wurden verletzt. Einen Tag später ging erneut ein Hagelunwetter über der Region nieder. Gesamtbilanz: etwa 150 Millionen Euro Schaden.

Damit sich verheerende Unwetter wie dieses nicht mehr wiederholen, ist seit nunmehr zehn Jahren ein Hagelflieger am Flugplatz in Donaueschingen stationiert. Geflogen wird er von Markus Duwe und Holger Miconi. Wenn sich im Hochsommer die Kumulonimbus – also die typischen, ambossförmigen Gewitterwolken – über dem Schwarzwald bilden und dann hinunter zur Baar ziehen, sind Duwe und Miconi in Bereitschaft. "Wir beobachten das Wetter an solchen Tagen genau", erklärt Markus Duwe. Dabei schauen sie nicht nur aus dem Fenster. "Auf dem Feldberg gibt es einen Wetterradar, das wir nutzen können. Außerdem arbeiten wir mit einem Meteorologen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen."

Wann genau die Partenavia P68 abhebt, entscheiden die Piloten vor Ort. 2017 war das Team an 40 Tagen in Bereitschaft, 13 Einsätze sind sie geflogen. Starten können sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. "Wir fliegen auf Sicht in die Gewitterwolken hinein. Das geht nur tagsüber", erklärt Holger Miconi. Das alles sei weniger spektakulär wie es klinge. "Das Gefühl ist nicht anders. Es ist viel ruhiger, als man sich es vorstellt. Aber es braucht Erfahrung und gesunden Respekt vor dem Wetter. Neue Piloten fliegen ein Jahr lang mit, bevor sie selbst ans Steuer dürfen." Ganz ungefährlich ist der Flug ins Gewitter dennoch nicht. "Es ist wichtig, dass man nicht vom Hagel erwischt wird", sagt Duwe. Wichtig sei, dass man immer einen Fluchtweg parat habe. Ein bis zweimal im Jahr werde es brenzlig.