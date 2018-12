Neuntklässler des Fürstenberg-Gymnasiums haben zum Bundeswettbewerb "Jugend debattiert" ihren Schulsieger 2018 ermittelt. Am Ende setzte sich Claudia Böhm gegen ihre Konkurrenten durch. Bei einer Frage debattierten die Gymnasiasten das aktuelle Thema der Zeitumstellung in der EU. Das andere Streitgespräch drehte sich darum, ob in Deutschland ein generelles Tempolimit auf Autobahnen eingeführt werden soll. Die Teilnehmer und Juroren sind, von links, Lisa-Marie Baschnagel, Tabita Wasmer, Schulsiegerin Claudia Böhm, Paula Schmied, Franziska Faller, Dario Scherzinger, Maren Fritschi, Helene Kuck, Hanna Schäfer, Kevin Fluck, Jana Ketterer, Niklas März und Eric Titel. Foto: Feierabend