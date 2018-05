Donaueschingen Gute Wünsche zum Abschied

Giesela Weber ist in Tengen aufgewachsen, nach Heirat und nachdem sie ihre eigenen Kinder großgezogen hatte, kam sie 1992 als Mitarbeiterin in den Aasener Kindergarten. "Eine Mitarbeiterin, die nicht einfach ersetzt werden kann. Sie hat Freuden und Sorgen mit uns geteilt. Vieles im Kindergarten St. Bernhard trägt Deine Handschrift", so die leitende Erzieherin Julia Doser zu Beginn des Gottesdienstes mit Pfarrer Erich Loks, Pastoralreferent Tobias Hofmann und vielen Müttern und Vätern mit ihren Kindern, den beiden Ortsvorstehern Horst Hall und Reinhard Merkle und dem Leiter des Donaueschinger Sozialamtes, Hubert Romer.

Sichtlich bewegt dankte Beate Stolz vom Gemeindeteam St. Blasius, "die Kleine von der Tante Gaby", der damaligen Kindergartenleiterin Gaby Lutz, der im Dorf beliebten Erzieherin. Dazu verlas sie einen Brief ihrer Mutter, in dem Gaby Lutz schreibt: "Der Stiftungsrat hat vor 26 Jahren richtig entschieden. Diese Erzieherin passt in unser Team. Besonders geschätzt wird ihre Musikalität. Für die Kinder ist sie ein Fels in der Brandung." Das bestätigten die zahlreichen Eltern mit viel Beifall.

Welchen hohen Stellenwert der Kindergarten und das Engagement der Mitarbeiterinnen für die beiden Ortschaften Aasen und Heidenhofen hat und wie wichtig er für die jungen Familien hier ist, unterstrich Ortsvorsteher Horst Hall. Das Erzieherinnenteam dankte und verabschiedete seine langjährige Kollegin mit heiter-wehmütigen Abschiedsversen und einem Gutschein für einen Besuch in Garmisch-Partenkirchen. Mit einem jungen Apfelbaum für den heimischen Garten, ein Mut machendes Zeichen für den neuen Lebensabschnitt, bleiben Eltern und Kinder Giesela Weber in schöner Erinnerung.