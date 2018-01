Donaueschingen Gute Laune auf dem Campingplatz

Donaueschingen-Pfohren. Zunftmeister Jörg Moosmann bezeichnete die Veranstaltung in neuen Gefilden als ausbaufähig.

Nachtumzug am 27. Januar als erstes Highlight

Erstes Highlight der Pfohrener Fasnet ist am 27. Januar ab 19.30 Uhr der Nachtumzug, der an den Donaubrücken startet. Man erwartet diverse Zünfte zu diesem nächtlichen Ereignis, das mit einer Hexen-Teufel-Warzen-Party in der Festhalle ausklingt. In den Schmotzige Dunschtig startet die Zunft mit der Befreiung der Schüler und dem Narrenbaumstellen vor dem Rathaus. Am Abend steigt in der Halle der Zunftball.