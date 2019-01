Donaueschingen Gute Drückjagd ist keine Hetze

Auch den Vorwurf, bei der Drückjagd auf der Länge seien zu viele Hunde mit dabei gewesen, es komme einer Hetzjagd gleich, will Rüttiger entkräften: "Die fachliche Praxis geht etwa von zehn Hunden auf 100 Hektar aus. Wenn Sie die Länge nehmen, da sieht man die 250 Hunde nicht." Zudem liege der Unterschied zwischen Jagd und Hetze darin, dass es bei der Hetze schließlich zum Kampf komme. Solche Veranstaltungen, wie etwa die englischen Fuchsjagden, seien in Deutschland gesetzlich verboten. "Die Hunde bellen und die Rehe hören das. Das ist auch Sinn der Sache: Dadurch sollen das Wild aufgescheucht und die Jäger gewarnt werden." Für die Hunde gebe es sogar entsprechende Prüfungen, an denen geschaut wird, ob es mit dem Bellen auch klappt. "Eine gut organisierte Drückjagd wird nicht zur Hetze", sagt Rüttiger.

Dass Sebastian Back zur Teilnahme an der Drückjagd gezwungen wurde, kann sich Rüttiger nicht vorstellen. Wohl stehe die Verpflichtung zur Teilnahme im Pachtvertrag des Jagd-Gebietes. Es gehe aber vielmehr um Solidarität: "Es geht darum, keine Bejagungslücke zu haben. Ansonsten funktioniert das nicht. Allein aus Solidarität zu den Landwirten und den anderen Jägern ist eine Teilnahme sinnvoll." Wenn Wildschweine das Feld eines Landwirtes verwüsten, sei das Verständnis in der Bevölkerung größer, dass etwas getan werden müsse, nicht so beim Wald: "Durch den Klimawandel gibt es Probleme mit dem Borkenkäfer. Wir brauchen einen artenreichen Wald. Der Verbiss selektiert allerdings. Auf der Länge werden Sie kaum einen Ahorn finden." Gerade dessen Knospen seien ein Leckerbissen. "Der Wildbestand muss angepasst werden, dass die Tiere auch genügend Nahrung finden können. Bloß zum Spaß sollen keine Tiere totgeschossen werden", so der 51-Jährige.

Ob der Verbiss mit sogenannten Tubex-Röhren, Wuchshüllen, in den Griff zu bekommen ist, wie Back vorschlägt? "Während das Jagdgesetz fordert, dass angemessene Wildbestände herzustellen sind, die eine ungeschützte Verjüngung der Hauptbaumarten gewährleisten, rät er zur Verwendung von Wuchshüllen, sogenannten Tubex, die sich angeblich nach Erreichen des Schutzzweckes in Nichts auflösen sollen", so Rüttiger. Richtig sei jedoch, dass die Tubex aus Polypropylen bestehen. "Sie müssen also rechtzeitig und arbeitsintensiv wieder eingesammelt werden. Geschieht das nicht, zerbrechen sie, wie viele andere Kunststoffprodukte auch, durch UV-Licht in kleine Stücke, die dann in der Umwelt liegen bleiben."

Oft sei das Argument zu hören, Wildschweine würden sich durch eine intensive Bejagung stärker vermehren. Das entspreche allerdings nicht den Tatsachen, so Michael Rüttiger. Die Behauptung gründe auf einer Studie, die das Wildschwein-Aufkommen in einem bejagten und einem nicht bejagten Gebiet untersucht habe. Das Problem: In dem bejagten Gebiet wurde zugefüttert, um die Tiere anzulocken.