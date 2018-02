Donaueschingen Gute Aussichten für das neue Kino

Donaueschingen (guy). Schließlich zeichnete sich eine Veränderung ab: Ende Oktober 2017 öffnete das alte Militärkino Cinema in der Friedhofstraße seine Pforten erneut. Allerdings auch mit einer neuen Bezeichnung. Das "Cinebaar", so der neue Name, wird von Leopold Winterhalder und seiner Tochter Sophia betrieben. Winterhalder leitet auch das Kino im Krone-Theater in Titisee-Neustadt.

"Wir sind recht zufrieden. Dennoch gibt es noch Luft nach oben", fasst Winterhalder die vergangenen Monate aus Sicht des neuen Kinobetriebs zusammen. "Das braucht einfach auch seine Zeit. Die Leute merken erst nach und nach, dass es ein neues Angebot besteht", so Winterhalder.

Besonders im Dezember sei der Betrieb nicht so gut gelaufen. Ein Phänomen, das er jedoch auch im Krone-Theater beobachtet: "Im Januar ist immer viel mehr los. Da war auch in Donaueschingen die Resonanz wesentlich besser." Zu Beginn sei es eben üblich, dass es ab und zu etwas harze. Die Rückmeldung der Besucher sei jedoch immer positiv. Man sei froh, dass wieder ein entsprechendes Angebot in der Stadt verfügbar sei.