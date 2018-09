Donaueschingen Gulaschsuppe zurück

Donaueschingen (zim). Was die Donaueschinger in den letzten Tagen an schlechten Nachrichten alles ertragen mussten: deutsche Weltmeister Elf schon in der Vorrunde aus dem WM-Turnier in Russland rausgeflogen, Knatsch zwischen CDU und CSU in Berlin und auch die Bahnhofsbaustelle in Donaueschingen wird schon wieder teurer. Jetzt gibt es endlich einmal eine gute Nachricht: Beim Herbstfest am 6. Oktober bietet die Deutsch-Ungarische Gesellschaft wieder ihrer leckere original ungarische Gulaschsuppe an.