Donaueschingen GUB reagiert auf FDP-Papier

Donaueschingen (jak). Nach der FDP-Resolution folgt die GUB-Stellungnahme: Die Frage, wie zukünftig der Arbeitskreis Stadtbus diskutiert wird, ist noch nicht vom Tisch. GUB-Fraktionssprecherin Claudia Weishaar sah sich durch die von Ralf-Roland Schmidt-Cotta imitierte und vom FPD-Stadtverband getragene Resolution dazu veranlasst, sich in die GUB-Analen zu begeben. "Das ganze Thema ist so alt wie kalter Kaffee", so Weishaar.

Schon in den 1980er-Jahren habe sich die GUB für dieses Thema ausgesprochen und gefordert, dass Kommunalpolitik nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden dürfe. "Um die Bürger für die Gemeinderatsarbeit zu interessieren, muss wieder mehr öffentlich diskutiert und entschieden werden und nicht hinter einer Fraktionszimmertür", so die GUB im Jahre 1980. Und neun Jahre später setzte sie ihren Kurs fort: "Kommunalpolitik darf sich nicht hinter verschlossenen Türen abspielen. Deshalb tritt die GUB für mehr Transparenz bei kommunalpolitischen Entscheidungen ein – das heißt, die Zahl der nichtöffentlichen Sitzungen muss auf ein Minimum beschränkt werden."

Im Kommunalwahlkampf 1999 habe die GUB dann folgende Forderung in ihrem Wahlkampfprogramm aufgestellt: "Wir fördern und fordern die Mitarbeit der Bürger und die öffentliche Diskussion." In diesem Jahr habe auch Schmidt-Cotta, der mittlerweile bei der FDP Mitglied ist und die Resolution initiiert hat, für die GUB kandidiert und dieses Motto mitgetragen. Die GUB widme sich diesem Thema also schon lange. "Daran hat sich die ganzen Jahre nichts geändert.