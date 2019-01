Donaueschingen Grüninger Wehr besser gerüstet

Donaueschingen-Grüningen. Die Feuerwehrleute in Grüningen werden in puncto Erste Hilfe am Einsatzort besser ausgerüstet. Bei der Generalversammlung wurde ein Aerocase-Notfallrucksack übergeben, der helfen soll, die Zeit bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes zu überbrücken. Weil das brennbare, geruchlose und unsichtbare Kohlenmonoxid eine enorme Gefahr darstellt, überreichte Gerd Wimmer der Einsatzabteilung mit dem Notfallrucksack ein Dräger-Co-Messgerät.