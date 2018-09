Eine interessante und kurzweilige Konzertreise erlebten Grüningens Musiker. Aktive aus ihren Reihen hatten in vorausgegangenen Urlauben Mitglieder der Meransener Schützenkapelle kennengelernt, so ergaben sich die ersten Kontakte und letztendlich der Wunsch, die Südtiroler im Eisacktal zu besuchen und auch musikalisch tätig zu sein. Der erste Abend im malerischen Ort Meransen galt dem Kennenlernen der beiden Kapellen, und es gab erstmals auch Musik durch die Grüninger am späten Abend. Der Tag darauf war der gemeinsame Wandertag in der schönen Südtiroler Bergwelt. Bei einem längeren Aufenthalt auf dem Rückweg in der Großberghütte spielte die Musik eine entscheidende und verbindende Rolle: Die Südtiroler präsentierten in kleiner Formation ihre heimatlichen Klänge, die Grüninger waren durch "Heiligs ­Blechle" bestens musikalisch vertreten. Höhepunkt der Reise war das Meransener "Jungfrauenfest", ein Kirchenfest zu Ehren der drei Jungfrauen St. Aubet, St. Cubet und St. Guere. Nach dem Festgottesdienst gab es die Prozession, anschließend präsentierten die Grüninger ein strammes Frühschoppenkonzert, das von vielen Zuhörern begeistert aufgenommen wurde. Foto: Limberger