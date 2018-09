Donaueschingen Grüningen feiert

Freuen durfte sich Zelebrant, Pfarrer Erich Loks, über zahlreiche Gottesdienstbesucher und, die, Sänger des Kirchenchores, die für die gesangliche Umrahmung sorgten, und natürlich über die gut gefüllten Zuhörer-Bänke. Unverrichteter Dinge wieder abrücken mussten bedauerlicherweise die nach Gottesdienstende zum melodischen Moritzfestgruß bereitstehenden Musiker, da Regen einsetzte.

Zwischenzeitlich war der Essenstisch für die Pfarrfestbesucher im Musikerprobelokal gedeckt worden und dem saloppen Spruch folgend "Zuhause bleibt die Küche kalt" nahmen viele die Einladung zum gemeinsamen Mittagessen in der Kirchengemeinde gerne an. So wurde das diesjährige Moritzfest unterm Strich erneut zum Erfolg für Pfarrgemeinderat Engelbert Hauger, zahlreiche Helfer sowie die Organisatoren aus dem Gemeindeteam.