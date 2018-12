Donaueschingen Grüne Welle soll Namen verdienen

Donaueschingen (wur). Diese Einschätzung gibt Karl Gaißer, der im Straßenbauamt für die Ampeln im Landkreis zuständig ist. Seit Freitagabend sind auch die Induktionsschleifen aus Richtung Villinger Straße und Friedhofstraße angeschlossen. Der Verkehr läuft. "Im Regelfall kommen die Fahrzeuge mit einem einzigen Ampelhalt durch", sagt Gaißer. Wobei es in den Fahrtrichtungen noch kleine Unterschiede gibt. "Von der Mühlenbrücke bis zum Hohner fließt der Verkehr völlig reibungslos, in Gegenrichtung gibt es noch eine kleine Lücke von wenigen Sekunden." Diese Lücke rührt von den Anforderungen aus den Nebenstraßen sowie von Fahrzeugen auf den Abbiegeschleifen.

Heute, Donnerstag, erfolgt die Abnahme der Ampelanlagen mit Vertretern von Stadt, Signalbaufirma und Verkehrsplanern. Eventuell kommen dann nochmals Optimierungen zur Sprache. Gaißer warnt vor zu großen Erwartungen. "Wunder können wir nicht liefern." Immerhin entspreche die neue Anlage auch nur einer Verbesserung um etwa fünf Prozent.

Vor Freitag vergangener Woche liefen die Ampelanlagen an der Friedhofstraße im Festzeitenbetrieb. Die feste Taktung führte an einigen Tagen zu langen Schlangen auf dem Hindenburgring. Die Ampeln an Friedhofstraße und Villinger Straße wurden nicht nur auf die wirtschaftlichere LED-Technik umgestellt, auch die Steuerungstechnik wurde erneuert. Die Erneuerungen der beiden Ampelanlagen kosten voraussichtlich rund 175 000 Euro einschließlich Planung. Die Wartungskosten reduzieren sich von 500 auf 80 Euro monatlich pro Anlage, die Stromkosten beider Anlagen pro Jahr sinken von 2500 auf 600 bis 700 Euro pro Jahr.