Donaueschingen Grümpelturnier wohl erst im September

Donaueschingen. Bauliche Veränderungen bei den Strom- und Wasseranschlüssen machen die Terminverschiebung in den Spätsommer notwendig. Vereine, Betriebe und interessierte Gruppen werden allerdings rechtzeitig eingeladen, so der Verein. Das Sommer-Training auf dem Asphaltplatz hat bereits begonnen. Mit Eifer sind die Eisstockfreunde im fürstlichen Park zu Gange. In mehreren Arbeitseinsätzen hat die Gruppe mittlerweile die Spuren der Winterzeit beseitigt und der Platz ist spielbereit hergerichtet worden. Die Trainingszeiten der Eisstockschützen sind am Montag auf Anfrage sowie am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr und am Samstag von 14 bis 16 Uhr. Gäste sind immer willkommen. Informationen gibt es bei der sportlichen Leiterin Beate Glatz, Telefon 07720/80 71 43, und bei Wilfried Dreher unter der Telefonnummer 0771/22 80.