Donaueschingen Großes Lob für Bernhard Kaiser

Lobende Worte gab es auch von CDU-Fraktionssprecher Konrad Hall, der sich nach 25 Jahren aus der Kommunalpolitik zurückziehen und bei der Kommunalwahl im Mai nicht mehr kandidiert wird. "Jahrzehntelang hat er sich mit viel Herzblut und Hartnäckigkeit zum Wohle unserer schönen Stadt eingesetzt. Für die außerordentliche Leistung sind wir ihm sehr, sehr dankbar", so Konrad Hall. Mit seinem großen Engagement habe Kaiser die Messlatte für seinen Nachfolger sehr hochgehängt.

Bei den Worten von Bertolt Wagner, FDP/FW-Fraktionssprecher, musste Kaiser dann selbst schmunzeln: "Mehr als 36 Jahre geballtes, manchmal uns auch um die Ohren geknalltes kommunales Wissen und eine heute zunehmend unbezahlbare Erfahrung geht altge- und wohlverdient in Ruhestand", so Wagner. Zwar laufe die Dienstzeit noch, aber auch in diesem Rahmen müsse dem Bürgermeister und dem ehemaligen FDP-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag gesagt werden: "Danke, Herr Bürgermeister Kaiser, Dank und höchste Anerkennung."

"Ein Garant für eine gedeihliche Entwicklung unserer Stadt"

SPD-Fraktionssprecher Gottfried Vetter verwies zwar darauf, dass Kaiser sich auf weiteres Lob bis zu seiner offiziellen Verabschiedung gedulden müsse. Doch der Abschied sei zu bedauern. "Bernhard Kaiser war mit seinem Wissen, seiner Erfahrung und zupackenden, bislang auch mal forschen Art, mit ein Garant für eine gedeihliche Entwicklung unserer Stadt."

Und auch Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock sprach Kaiser einen ganz besonderen Dank aus: "Bernhard Kaiser hat mit seinem Einsatz für die Stadt und die Bürger wirklich Maßstäbe gesetzt."

Die Wahl des Bürgermeisters findet am 15. Januar durch den Gemeinderat statt. Um die Nachfolge von Bernhard Kaiser haben sich 13 Kandidaten beworben. Da einer seine Kandidatur zurückgezogen hat, werden zwölf Kandidaten ins Rennen gehen. Der beschließende Ausschuss hat bereits getagt und die Bewerbungen gesichtet. Die ausgewählten Kandidaten werden sich am 15. Januar präsentieren.