Donaueschingen Großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt

Donaueschingen. "Es ist sicher ein Meilenstein in der Geschichte des 1974 von Karl Albrecht ins Leben gerufenen Platzes", freut sich Club-Präsident Alexander Hengst. "Wir wollen damit auch die Begeisterung für den Golfsport in die Region und weit darüber hinaus tragen."

"Mit dieser tollen Anlage wird Golf populär gemacht", sagt der Präsident des Deutschen Golfverbandes, Claus Kobold, und sprach von einer Idee, die zu Ende gedacht und gebracht wurde. "Der Öschberghof ist mit diesen Voraussetzungen ein wichtiger Talent- und Leistungsstützpunkt", erklärt Otto Leibfritz, Präsident des baden-württembergischen Golfverbandes. "Hier sind Trainer am Werk, die auch mit Jugendlichen umgehen können."

Die neue Anlage sei einzigartig in Deutschland: Die fünf Neun-Loch-Runden starten und enden direkt am Hotel, und alle 45 Löcher sind zu Fuß erreichbar. Während der East- und West-Course komplett neu sind, wurde der ursprüngliche 18-Loch-Platz, der künftige Old Course, überarbeitet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. "Grundsätzlich ist die komplette Anlage auf Spielfreude für Jedermann ausgerichtet, wobei auch die Leistungsgolfer auf ihre Kosten kommen", so Golfplatzarchitekt Christoph Städler.