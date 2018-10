Bei bestem Wetter und guter Laune traf sich der Jahrgang 1948/49 zu einem Sektempfang an der Donauquelle. Es folgte eine Führung in der F.F. Brauerei. Den Abend verbrachten die Schulfreunde in geselliger Runde im Hotel "Waldblick" in Aufen. Hier wurden zahlreiche Anekdoten aus der alten Schulzeit ausgetauscht. Foto: Seidel