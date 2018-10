Donaueschingen Große Rock-Hits und eigene Songs

Donaueschingen-Neudingen (aw). Etwas ganz Besonderes haben sich für ihr Konzert die Musiker der Musikkapelle Neudingen überlegt: Gemeinsam mit den Wacker-Stones, einer Schülerband der Karl-Wacker-Schule, sowie mit den Rotaugen aus Villingen werden die Musiker am Samstag, 10. November, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Neudingen aufspielen.