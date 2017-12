Donaueschingen Größter Wunsch wird erfüllt

Geradezu prädestiniert für die Erfüllung von Wünschen ist bekanntlich die Weihnachtszeit.

Donaueschingen-Grüningen. Grüningens größter Wunsch – der zeitnahe Neubau einer zweckmäßigen, zukunftssichernden Mehrzweckhalle – wird in Erfüllung gehen. Im November hat der Gemeinderat entschieden, dass mit dem Bau noch im kommenden Jahr begonnen werden soll. Mit dem Hallenbau und der Verglasung zwischen Musikerprobelokal und dem hinteren Rathauseingang sowie der örtlichen Versorgung mit Breitband und Erdgas habe Grüningen einen gewaltigen Entwicklungsschritt gemacht, so Ortsvorsteher Hans-Günter Buller.

Neben baulichen Veränderungen und dem Ausbau der örtlichen Infrastruktur weisen die zahlreichen Aktivitäten von Vereinen und Institutionen auf ein reges Ortsgeschehen hin. So konnte der Musikverein mit seinem ersten Open-Air-Konzert "Ab in die Ferien" und mit seiner fünften Auflage des dreitägigen Brigachfestes im Juli ebenso punkten wie mit seinem Jahreskonzert und dem zur Tradition gewordenen Weihnachtsblasen am Heiligen Abend vor der Kirche. Den Wilden Westen holten die Musiker bei ihrem öffentlichen Kappenabend bereits Anfang Februar in und um ihr Probelokal und schafften so den Fasnet-Auftakt im Dorf.