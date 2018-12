Donaueschingen. Seit zwölf Jahren haben die Donau­eschinger ihre eigene Stiftung, die Bürgerstiftung. Von Anfang an ist sie auch Nutznießerin einer ergiebigen Goldader. Zahnpatienten sind es, die in den Praxen der Zahnärzte Armin Schelling sowie Bertolt und Gabriele Wagner altes Zahngold nicht mit nach Hause nehmen, sondern den in beiden Praxen bereitstehenden Sammelbehältern anvertrauen. Im Jahr 2018 floss aus dem Verkauf des Altgolds der Bürgerstiftung ein Betrag von über 10 000 Euro zu. Seit Gründung der Stiftung kamen mit dem Betrag dieses Jahres auf diese Art über 101 000 Euro zusammen.