Donaueschingen Gnadentalkapelle vor nächster Runde

Donaueschingen-Neudingen. Das große Sanierungsprojekt, das seit ein paar Jahren von vielen Seiten engagiert verfolgt wird, soll einen guten Schritt vorankommen. Der Gemeinderat hat 300 000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt, um das Gebälk vom Zerfall durch den "Echten Hausschwamm" zu erlösen. Aber bis es soweit ist, stehen Gespräche an.

Die Stadt Donaueschingen, das Amt für Bauverwaltung und dessen Leiter Ingo Kottmann, die Erzdiözese Freiburg und das Landesamt für Denkmalschutz wollen sich an einen Tisch setzen und die weiteren Schritte für die Rettung des jahrhundertealten Barock-Kirchleins in Neudingen ausloten. Ingo Kottmann, seit 2016 Amtsleiter im Donaueschinger Rathaus und Jurist, wird mit am Tisch sitzen, wenn um das weitere Vorgehen und über die anstehenden Schritte der Sanierung mehr oder weniger heftig gestritten wird.

Wie berichtet, hat sich im Gebälk des Dachstuhls der "Echte Hausschwamm" zügig ausgebreitet, ein Pilz, der bevorzugt verbautes Holz befällt und es zerstört: Wenn es schön feucht ist in der Umgebung und nicht zu kühl, wächst der Pilz munter drauf los. Rolf Hummel, Gutachter und Fachmann für Holzbau aus Heiligenberg ließ vergangenes Jahr keinen Zweifel daran, dass die grundlegende Sanierung des Dachstuhls dringend erforderlich sei.