Donaueschingen Glasfasernetz kommt erst im nächsten Jahr

Baubeginn ist am Montag, 3. Dezember. An diesem Tag wird die Baustelle an der Bahnhofstraße in Brigachtal eingerichtet, von wo aus Leerrohre nach Grüningen verbaut werden, teilte Katrin Merklinger, Pressesprecherin des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar mit.

Die Leerrohre nehmen später das so genannte Backbone auf. Das ist das Basis-Glasfasernetz, das alle Kommunen miteinander verbindet. Die Trasse verläuft zunächst in den Wirtschaftwegen entlang der Bahnlinie nach Beckhofen. In diesem Jahr werden nur Gräben geöffnet, die vor dem Wintereinbruch geschlossen werden können.

Die Bauarbeiten für das Ortsnetz beginnen 2019. Der Zeitplan hängt vom Wetter ab. Erfreulich nennt der Zweckverband die Anschlusszahlen für Grüningen. 285 Eigentümer wurden angeschrieben, davon haben sich 168 für einen sofortigen oder die Möglichkeit auf einen zukünftigen Glasfaser-Hausanschluss entschieden. Das sind 59 Prozent.