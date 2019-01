Donaueschingen Glänzender Einstieg für Achim Fiedler

Der "Schönbrunner Walzer" war eine Hommage an Josef Lanner, einem der berühmtesten Walzerkomponisten. "Nachdem Lanner wegen Betrunkenheit in der Lehre zum Graveur entlassen wurde und konnte er endlich seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Komponieren und Geigenspielen nachgehen", so Fiedler. Für gute Stimmung sorgte der "Marsch aus Boccaccio" von Franz von Suppé. "Wer dabei keine gute Laune bekommt, dem kann ich nicht mehr helfen", sagte Fiedler. Walzerklänge, Polkas und der Banditen Galopp erfüllten den Mozartsaal mit den Klangfarben der Streicher und Bläser. Ein glanzvoller Konzertabend endete mit dem Radetzky-Marsch, bei dem Fiedler nochmals das Publikum mit einbezog, in dem er es zum rhythmischen Klatschen im Wechsel von piano und forte aufforderte.

Das Orchester setzt sich zusammen aus Berufsmusikern, Musiklehrern, Musikstudenten und besonders qualifizierten Laien. Die professionelle Qualität, ein Standardrepertoire aus Klassik sowie Romantik und die Beschäftigung mit zeitgenössischen Werken (darunter bereits zahlreiche Uraufführungen) verschafften dem Orchester Anerkennung weit über die Region hinaus.

Geleitet wird das Orchester von Achim Fiedler, der im Oktober 2018 den Dirigentenstab von Jörg Iwer, der mit Unterbrechungen fast 20 Jahre das Orchester musikalisch geprägt hat, übernommen hat. Der 1965 in Stuttgart geborene Fiedler studierte Violine in Köln und London mit anschließenden Dirigentenstudien in Mailand und Stuttgart. Neben zahlreichen Gastverpflichtungen in mehr als 40 Orchestern im In- und Ausland, war er auch künstlerischer Leiter eines der bedeutendsten Kammerorchester in Europa, dem Festival Strings Lucerne.