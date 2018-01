Beim wöchentlichen Reisequiz des Schwarzwälder Boten kann sich Sabine Tiedemann (Bildmitte) aus Neudingen über eine einwöchige Reise nach Ellmau in Österreich freuen. Egal ob im Sommer oder Winter, das Ferienparadies der Region Wilder Kaiser-Brixental lockt mit einem imposanten Alpenpanorama. Die glückliche Gewinnerin kann mit bis zu drei Personen im Appartementhaus Kristall in Ellmau eine Woche verbringen. Gebietsverkaufsleiter Robert Tauscher (links) sowie seine Assistentin Roswitha Schneider überreichten in der Donaueschinger Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten den Reisegutschein. Foto: Herrmann