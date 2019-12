Donaueschingen Gericht bremst Windkraft-Firmen aus

Der VGH hat diese Entscheidungen mit seinen Beschlüssen im Ergebnis bestätigt. Dabei folgte der VGH in beiden Verfahren nicht den beigeladenen Windkraftbetreibern sowie dem Land Baden-Württemberg als Träger der Genehmigungsbehörden, die die Widersprüche gegen die Windkraftgenehmigungen sowie die Klage gegen die Waldumwandlungsgenehmigung jeweils als verfristet angesehen hatten. Nach Auffassung des VGH fehlte es bei allen drei Genehmigungsbescheiden an einer die Rechtsbehelfsfristen auch hinsichtlich des Antragstellers in Gang setzenden öffentlichen Bekanntmachung.

Weiter heißt es in den Entscheidungsgründen, die Rodungsgenehmigung sei rechtswidrig, weil diese von einer unzuständigen Behörde, nicht im richtigen Genehmigungsverfahren sowie ohne die hierfür erforderliche Rechtsgrundlage erteilt worden sei. Das heißt: Nicht das Regierungspräsidium hätte die Rodungsgenehmigung erteilen müssen, sondern das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises. Die immissionsschutzrechtlichen Windkraftgenehmigungen seien voraussichtlich rechtswidrig, weil wegen der gesetzlich vorgesehenen Einbeziehung der Waldumwandlung in das immissionsschutzrechtliche Verfahren eine Öffentlichkeitsbeteiligung hätte erfolgen müssen. Auch fehlten wohl bei beiden Windkraftgenehmigungen ausreichende forstrechtliche Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation des Natureingriffs.

Für Solarcomplex und Green City Energy stellt sich nun die Frage, wie es weitergehen soll. Denn nach langer Zeit stehen beide Unternehmen nun ohne eine rechtmäßige Genehmigung da. Bene Müller, Vorstand von Solarcomplex, kann diese Frage bislang noch nicht beantworten. Erst möchte er eine Gesellschaftsversammlung einberufen und dort die Frage über das zukünftige Vorgehen diskutieren. Auch das Münchner Unternehmen Green City Energy, das ebenfalls am Donnerstag von der Entscheidung erfahren hat, möchte erst sein weiteres Vorgehen prüfen. Die Beschlüsse des VGH sind nicht anfechtbar

Beschäftigen wird das Thema auch Stuttgart: Denn dort muss nun die eigene Gesetzgebung überprüft und entsprechend angepasst werden, sodass sie nicht mehr gegen Bundesrecht verstößt.

Für die Windkraftbranche wird es auf jeden Fall eine weiter Flaute bedeuten, denn aktuell steht hinter ihren geplanten Anlagen, die bereits realisiert, aber noch nicht errichtet sind, mehr als nur ein Fragezeichen.

Kaum Protest gegen geplanten Windpark in Donaueschingen und Hüfingen

Während es in Donaueschingen und Hüfingen kaum Protest gegen den geplanten Windpark gab, haben sich vor allem in den Blumberger Ortsteilen Riedöschingen und Hondingen Gegner des Projekts in einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen. Lucia Bausch, Vize-Vorsitzende des Vereins Arten- und Landschaftsschutz Länge-Ettenberg, begrüßt auf Anfrage dieser Zeitung die Entscheidung des Mannheimer Verwaltungsgerichtshofs: "Wir versuchen seit drei Jahren, den Windpark zu verhindern. Da freue ich mich natürlich über die Entscheidung, die das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg bestätigt." Der besondere Dank der Hondingerin geht an die Naturschutzinitiative, die beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg geklagt hatte und damit "ganz in unserem Sinn gehandelt hat", so Bausch. Die Naturschutzinitiative, die sich bundesweit engagiert, hebt in ihrer Stellungnahme hervor, dass die Beschwerdeführer mit dem Versuch gescheitert seien, "eine Gerichtsentscheidung ... zu verhindern, indem behauptet wurde, der Naturschutzinitiative fehle es an einer Berechtigung, diese Genehmigungen anzugreifen". Harry Neumann, der Landesvorsitzende der Naturschutzinitiative, fordert die beiden Investoren auf, ihre Anträge zurückzuziehen, da nach Einschätzung des Verwaltungsgerichtshof die Genehmigungen für die Windkraftanlagen "voraussichtlich rechtswidrig sind". Er betont, dass die Vorgaben der Landesregierung in Baden-Württemberg rechtswidrig seien, weil sie gegen geltendes Umweltrecht verstießen. Außerdem hebt er die Rechtswidrigkeit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen hervor, weil die Öffentlichkeit hätte beteiligt werden müssen. (hon)