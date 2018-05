Donaueschingen Gemüsesamen im Garten gesät

Für den anstehenden Austausch der kaputten Glasscheiben nach Pfingsten konnte das Gymnasium jüngst im Februar beim Schülerwettbewerb der Sparda-Bank Baden-Württemberg einen größeren Geldbetrag einwerben. "Das Gewächshaus ist wichtig für unsere Tomaten und Gurken", erklärt Biologielehrerin Judith Erhardt. Sie betreut seit drei Jahren die Gartenbau-AG. Im vergangenen Jahr habe man 30 Tomaten, 40 Gurken und zehn Zucchini ernten können. Die Schulgärtner setzen dabei besonders auf alte, eher seltene Sorten.

Der Lehrerin will ihren Schützlingen aber nicht nur zu einem sprichwörtlichen grünen Daumen verhelfen. "Die praktische Arbeit im Gemüsegarten soll bei den Jugendlichen auch das Verständnis für den Wert von Lebensmitteln schärfen", so Erhardt.

Fünftklässlerin Luisa ist derzeit das jüngste Mitglied in der Gartenbau-AG am Fürstenberg-Gymnasium. Die Arbeit im Freien sei für sie eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag, der sich oft im Klassenzimmer abspiele. "Nur das Unkraut jäten ist nicht so spannend", sagt die Elfjährige.

Aber das gehöre natürlich zur Gartenarbeit dazu, räumt sie mit Blick auf die Beete ringsum ein. Die Ernte ihrer Arbeit hofft die Schülergruppe wieder im kommenden Herbst einfahren zu können. Das geerntete Gemüse wird dann von der Arbeitsgemeinschaft selbst zubereitet und gegessen.