Donaueschingen Gemeinsames Singen

Dabei werden zwei ältere Bürger besucht, die nicht mehr so häufig unter die Leute kommen. Diese werden mit Liedern erfreut. So soll es eine lichtvolle Adventszeit mit Momenten des Innehaltens und lieben Begegnungen werden, erklärt Initiatorin Ramona Vogelbacher den Hintergrund der Aktion in Wolterdingen.

Zu den Aktionen sollten Laternen oder Taschenlampen und, falls vorhanden, das Liederbüchlein mitgebracht werden. Gemeinsam gesungen wird jeweils um 18 Uhr für etwa 20 Minuten. Die Adventsfenster-Termine sind: Montag, 2. Dezember, bei Marianne Ringwald in der Ringstraße 2a, Freitag, 7. Dezember, Adventsfenster bei Petra Ketterer in der Bregtal­straße 9, 10. Dezember bei Familie Günther, Hauptstraße 28, 11. Dezember bei Katja Träger, Birkenweg 8, 12. Dezember bei Claudia Dagn, Hauptstraße 20, sowie Donnerstag, 13. Dezember, Burgwald 1d. Weiter geht es mit dem Adventsfenster am Samstag, 15. Dezember, bei Daniela Held, Festhallenstraße 10, 18. Dezember bei Sandra Dold, Ulmenweg 11, 19. Dezember bei Claudia Hennemann, Birkenweg 4, und Freitag, 21. Dezember, bei Familie Ruf in der Hubertshofener Straße 2.