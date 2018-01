Donaueschingen Gefühl und Timing sind wichtig

Donaueschingen. "Jeder Lehrer hat neben seinem normalen Unterricht spezielle Interessen", sagt Peter Stelzl, Fachbereichsleiter Bläser und Schlagzeug an der Donaueschinger Musikschule, die am Samstag ihre Pforten für ein besonderes, etwas anderes Projekt öffnete. "Dieses Wissen wollen wir an Ausbilder und Dirigenten, fortgeschrittene Schüler sowie an alle, die an der Arbeit unseres Fachbereichs interessiert sind, weiter geben."

Stelzl bezeichnet die Musikschule als Kompetenzzentrum, von dem alle profitieren könnten. Mit einem Bläsertag wollten er und seine Lehrkräfte vermitteln, dass zum Musizieren viel mehr gehört als üben und das hervorheben, was ihre Arbeit besonders macht. "Wir haben lange nach einer Möglichkeit gesucht und sind mit den jetzt angebotenen Workshops auf einem guten Weg", ist Stelzl überzeugt. Auch Schulleiterin Katrin Bleier ist mit der Resonanz zufrieden: "Das Angebot ist neu und anders, darauf können wir aufbauen."

Als zertifizierter Lehrer für Dispokinesis brachte Herbert Bayer den Teilnehmern die Möglichkeit näher, sich selbst über die richtige Körperhaltung und Atmung das Musizieren zu erleichtern. Mit Hilfestellungen und Tipps zu den Themen Motivation, Strategien des Übens und die Methodenvielfalt befasste sich der Musikpädagoge und Posaunist Peter Stelzl. Den Einsatz von Spielen und kindgerechten Materialien im Unterricht stellte die langjährige Blockflöten-Lehrerin Susanne Weber anhand einer kleinen Ausstellung vor.