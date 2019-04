Donaueschingen Gefängnisstrafe nach Messer-Angriff auf Verkäuferin

Donaueschingen - Ende Januar 2018 bedrohte ein 53-jähriger Asylbewerber kurz vor Ladenschluss in einem Drogeriemarkt in Donaueschingen eine 36-jährige Angestellte mit einem Messer. Durch den Schock erlitt die Mutter mehrerer Kinder ein schweres und nachhaltiges Trauma. Bevor er der Frau plötzlich das Taschenmesser vor den Hals hielt, hatte der Täter im Erdgeschoss des Markts zusammen mit einem bislang unbekannten Begleiter mehrere Packungen teurer Parfüms aufgeschlitzt. Dass Parfüms im Wert von 230 Euro gestohlen worden waren, hatte man jedoch erst am nächsten Tag festgestellt.