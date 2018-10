Donaueschingen Gebaggert wird bei Wind und Wetter

B 27-Umfahrung Behla: Der Bau der Straße schreitet voran und der neue Abschnitt ist beinahe fertiggestellt. "Wir sind da im Bauzeitplan drin", sagt Michael Waidele, Projektleiter für die Umfahrung. Was jetzt allerdings anstehe, dass sei die Entscheidung, den Anschluss des neuen Abschnitts an die alte B 27 vor oder nach dem Winter anzugehen. Gestecktes Ziel ist eine Verkehrsfreigabe im Dezember. Ob das passiert, wird sich heute entscheiden. Dahinter steht die Frage, ob das Wetter entsprechend hält, kein Dauerschnee und Minustemperaturen einsetzen. "Wenn es gestattet ist und wir es angehen, kann das nicht mehr rückgängig gemacht werden", so Waidele. Die Entscheidung werde demokratisch mit den Beteiligten getroffen. Jedoch betont Waidele, dass man diesen Schritt nicht mit der Brechstange durchsetzen möchte. Sollte es allerdings losgehen, will das Regierungspräsidium die Arbeiten im Laufe von vier Wochen abgeschlossen haben. Aus den möglichen Problemen der dafür notwendigen Vollsperrung macht Waidele keinen Hehl: "Egal, wann wir dort sperren, es wird zu Behinderungen kommen. Der B 27-Verkehr von rund 14 000 Fahrzeugen fließt dann in die Verkehrsnetze rein. " Die Straße sei nicht umsonst eine so wichtige Verkehrsader.

B 27-Ausbau Donaueschingen-Hüfingen: Aktuelle Arbeiten erfolgen an Brückenbauwerken. So bekommt die Unterführung zur Biogasanlage in Hüfingen die Decke und im Bereich der Bahnbrücke erfolgen Vorschüttungen. Das Prinzip, so Projektleiter Hartmut Trenz, wird gegenwärtig bereits an der Donaubrücke angewendet. Ausgebrachtes Material verdichtet durch das Gewicht den Untergrund und kommt später im Baustellenbereich an anderer Stelle in Verwendung. Während die Arbeiten für die Bahnüberführung im Februar beginnen sollen, startet an der Donaubrücke nächste Woche der Unterbau. "Wir bauen, bis die Baufirmen ihren Weihnachtsurlaub antreten", gibt sich Trenz bezüglich des Wetters zuversichtlich. Temperaturempfindliche Arbeiten stehen nicht an. Am Mittwoch, 31. Oktober, endet die Angebotsabgabe für den Straßenausbau Süd, zwischen Anschluss Allmendshofen und Hüfingen. Etwa fünf Millionen Euro sind für die Maßnahme veranschlagt. "Dann wird der Ausbau offen sichtbar zur Baustelle", freut sich Trenz. Vertraglicher Baubeginn ist der 7. Januar. Das heißt: Allmählich rückt das Wetter in die Kalkulation.

Kreisstraße nach Hausen vor Wald: Aktuell sind Herbstferien. Die können nicht nur von den Schülern zur Erholung genutzt werden, sie sind auch zeitlicher Fixpunkt für Straßensperrungen. So etwa bei der Kreisstraße von Behla nach Hausen vor Wald der Fall. Beim Bau der neuen B 27-Umfahrung entstanden auch neue Bauwerke, wie Brücken. Eine davon führt über die neue Straße und stellt die Verbindung zur alten Kreisstraße dar. Zwischen Straße und Brücke besteht allerdings noch ein Höhenunterschied, der jetzt angeglichen werden soll. Zudem sollen die Zu- und Abfahrten für die Bundesstraße angebracht werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Samstag, 3. November, beendet sein. Die Umleitung führt von Behla aus über die B 27 bis zum Wasserturm, von dort auf die B 31 und über die Landesstraße 171 nach Hausen vor Wald. Von dort aus funktioniert der Weg schließlich auch in umgekehrter Richtung.

Ortsdurchfahrt Neudingen: Eigentlich hätte die Straße bereits seit Montag gesperrt sein sollen, aufgrund der Witterungsverhältnisse wird das allerdings verschoben. Die Erneuerung der Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt beginnt nun am Montag, 5. November, und dauert bis einschließlich Mittwoch, 7. November. Bei den Arbeiten wird auf der gesamten Strecke zunächst die Fahrbahn gereinigt und danach Haftkleber aufgespritzt. Diese Bitumenemulsion darf nicht befahren werden. Sollte die Straße trotzdem befahren werden, kann der Kleber an den Reifen haften und angrenzende Flächen und die Fahrzeuge selbst verschmutzen.

Am Dienstag und Mittwoch ist der Einbau der Asphaltdeckschicht geplant. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen werden die Asphaltarbeiten an einem anderen Termin ausgeführt. Die Bushaltestellen in Neudingen können während der Belagseinbautage nicht angefahren werden. Beim alten Bahnhof, gegenüber der Firma Südbadische Gummiwerke ist eine Ersatzbushaltestelle eingerichtet.