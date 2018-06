Im Rahmen der Firmvorbereitung machten sich elf Jugendliche mit ihren Begleitern Cornelia Jumpertz-Schwab (links) und Johannes Schwab auf den Weg, um sich mit dem Pilgern auseinander zu setzen. In Pfullendorf trafen sie Benediktinermönch und Einsiedler Jakobus Kaffanke (rechts), der mit ihnen den zehn Kilometer langen Weg zu seiner Klause zurücklegte. Nach Zeltaufbau und Grillen lud er zum Abendgebet in die Kapelle ein. Am frühen Morgen ging es über den Jakobsweg zurück nach Pfullendorf. Unser Bild zeigt die Gruppe vor der Kapelle St. Wendelin auf dem Ramsberg. Foto: privat