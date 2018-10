Donaueschingen Garten wird zum Kinder-Paradies

Ein besonderer Dank galt der Stadt, vertreten durch Sozialamtsleiter Hubert Romer, die die Gesamtkosten von 131 000 Euro für die Gartenbauarbeiten mit 100 265 Euro bezuschusst hat. Zudem, so Romer, trägt die Stadt mit jährlich 390 000 Euro zu den laufenden Betriebskosten der Einrichtung bei. "Man könnte das Geld nicht besser anlagen", sagt der Verwaltungsmann, der sich um die insgesamt 15 Kindertagesstätten in Donaueschingen und den Teilortschaften kümmert. Während die Kinder das neue Areal bereits fröhlich bespielten, nutzten ihre Eltern im Anschluss an den offiziellen Teil bei Wurst und Wecken und Getränken den lauen Spätsommerabend zu lockerer Begegnung und Austausch.