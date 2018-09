Den Fußballmädchen des SSC Donaueschingen den letzten Schliff zum Beginn der Punkterunde zu verpassen, war das Ziel eines interessanten Trainingslagers auf dem Haberfeld-Kunstrasen. Für die rund 25 Fußballerinnen der C- und D-Juniorinnen hatte Trainerin Natascha Böttcher (hinten rechts) mit ihrem Trainerteam vor allem Übungen technischer Art auf dem Programm. Verschont blieben die Mädchen aber auch nicht vor den weniger geliebten Konditions- und Gymnastikeinheiten. Am Ende aber stand trotzdem die Freude am Fußball im Mittelpunkt, wie das Bild eindrücklich beweist. Foto: Minzer